Тарас Цимбалюк показав кумедні фото з коханою та ніжно привітав її з особливим святом

Актор привітав обраницю з днем народження.
Український актор Тарас Цимбалюк розповів про особливе свято його дівчини, бізнесвумен Світлани Готочкіної.
Так, у фотоблогу знаменитість повідомив, що сьогодні, 24 травня, його обраниці виповнилося 37 років. З цієї нагоди 34-річний Тарас опублікував низку фото, зроблених у різний період їхнього роману. Зокрема, показав, як Світлану знайомив зі своїми батьками на Черкащині. На інших зображеннях іменинниця постає у кумедних позах і насолоджується часом з коханим.
"З днем народження, моя унікальна дівчинко! Ти даруєш виключно найкращі емоції! Безмежно дякую, що поруч, що мотивуєш, і підштовхуєш тільки вперед! Будь завжди щасливою та оптимістично налаштованою, як, наприклад, на одній з фотографій у Корсуні, де тебе переповнює радість перед знайомством з моїми батьками. Люблю!", - замилував підписом Цимбалюк.
Своєю чергою, шанувальники також долучилися до привітань у коментарях під дописом:
- Вітаю з красивою іменинницею! Носи на руках, вона така прекрасна. Чекаємо на пропозицію
- Вітаємо з іменинницею, Тарасику! Неймовірні
- З Днем народження Вашу кохану! Нехай кожен день буде наповнений теплом, радістю і любов'ю!
Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк показав, як зводив Світлану на побачення і зробив сюрприз, під час якого трапився конфуз.
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