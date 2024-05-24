Тарас Цимбалюк показав кумедні фото з коханою та ніжно привітав її з особливим святом

Український актор Тарас Цимбалюк розповів про особливе свято його дівчини, бізнесвумен Світлани Готочкіної.

Так, у фотоблогу знаменитість повідомив, що сьогодні, 24 травня, його обраниці виповнилося 37 років. З цієї нагоди 34-річний Тарас опублікував низку фото, зроблених у різний період їхнього роману. Зокрема, показав, як Світлану знайомив зі своїми батьками на Черкащині. На інших зображеннях іменинниця постає у кумедних позах і насолоджується часом з коханим.

Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"З днем народження, моя унікальна дівчинко! Ти даруєш виключно найкращі емоції! Безмежно дякую, що поруч, що мотивуєш, і підштовхуєш тільки вперед! Будь завжди щасливою та оптимістично налаштованою, як, наприклад, на одній з фотографій у Корсуні, де тебе переповнює радість перед знайомством з моїми батьками. Люблю!", - замилував підписом Цимбалюк.

Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Своєю чергою, шанувальники також долучилися до привітань у коментарях під дописом:

Вітаю з красивою іменинницею! Носи на руках, вона така прекрасна. Чекаємо на пропозицію

Вітаємо з іменинницею, Тарасику! Неймовірні

З Днем народження Вашу кохану! Нехай кожен день буде наповнений теплом, радістю і любов'ю!

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк показав, як зводив Світлану на побачення і зробив сюрприз, під час якого трапився конфуз.

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