Тарас Цимбалюк показав ніжні обійми з новою обраницею та публічно звернувся до неї

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", український актор Тарас Цимбалюк все частіше тішить прихильників романтичним контентом.

Зокрема, в Instagram-stories знаменитість вкотре показав свою нову обраницю – Світлану Готочкіну. Цього разу Цимбалюк вже вирішив не приховувати обличчя коханої.

На романтичному чорно-білому знімку Тарас ніжно обіймав Світлану.

Тарас Цимбалюк з новою дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Окрім того, у своєму фотоблогу Цимбалюк публічно звернувся до обраниці. Зокрема, він написав, що сумує за нею. До слова, нині Тарас їздить з гастролями містами України, а Світлана – перебуває у Києві.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк відсвяткував 33-річчя. Компанію йому склала нова обраниця – Світлана. Вони разом організували святкову вечерю та насолоджувалися компанією одне одного. До речі, Тарас також показав, що йому подарувала кохана на день народження.

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