Тарас Цимбалюк показав пристрасні поцілунки з новою обраницею

Знаменитість поспілкувався зі своєю дівчиною у фотоблогу.

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, продовжує залюбки ділитися романтичним контентом з новою обраницею.

Зокрема, кохана написала зірці у фотоблогу. Дівчина запитала, чи сумує за нею актор. До слова, нині Тарас поїхав з Києва у відрядження.

Цимбалюк відповів, що сумує за коханою. Актор також опублікував фото, де пристрасно цілує свою обраницю.

Тарас Цимбалюк з новою дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зазначимо, Тарас приховує особу дівчини, з якою після розлучення почав зустрічатися. Шанувальники, своєю чергою, розсекретили обраницю актора. Так, у Цимбалюка романтичні стосунки з рестораторкою та бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Тим часом Тіна Антоненко, колишня дружина Тараса, після романтичних світлин ексчоловіка залишила неоднозначний допис. Візажистка поділилася своїм досвідом, з ким не варто будувати стосунки.

Читайте також: