Тарас Цимбалюк показав себе 17-річного і зізнався, ким тоді працював

Актор розповів про свій підлітковий період.
Український актор Тарас Цимбалюк поділився рідкісним архівним фото.
У своєму фотоблогу артист показав, який вигляд мав 17 років тому. Зокрема, на світлині юного Тараса майже не впізнати. За словами актора, тоді він працював стюардом під час футбольних матчів. І додає, що тоді внутрішні страхи не дозволяли йому піти на зустріч мрії й стати актором. Проте у дорослому віці він все ж отримав глядацьке визнання, чим зараз дуже пишається.
"Класна фотка. 2007 рік. Я працюю стюардом на стадіоні. В той період було багато мрій про акторську професію, було вдосталь страхів, переживань, внутрішніх обмежень. Тоді я не мріяв, що у свої 34 роки зіграю багато ролей, які мене об'єднають з такою кількістю глядачів", - написав Цимбалюк.
Крім того, Цимбалюк похизувався своїми творчими здобутками й показав кадри вже з професійної акторської діяльності, якою займається зараз. Зокрема, продемонстрував образи, в які він перевтілювався.
Нагадаємо, нещодавно акторка Мілла Йовович також показувала свої архівні фото, зроблені 17 років тому. Зокрема, у день народження старшої доньки показала фанам, який вигляд мала після перших пологів.
Читайте також:
- Анна Саліванчук вперше розповіла про вроджену особливість її 9-річного сина: "Випадково сказали"
- Могилевська замилувала, як з молодшою донечкою насолоджується плаванням в басейні на даху
- Ексчоловік Ані Лорак показався з родиною у Туреччині та як прощався з донькою в аеропорту