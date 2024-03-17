Тарас Цимбалюк показав себе в юності поруч з бабусею і зізнався, чим завинив перед нею

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк показав архівне фото з бабусею Любою та зворушив розповіддю про неї.

На жаль, рідної людини Тараса не стало 2015 року, але у своєму фотоблогу він показав рідкісну світлину з нею та пригадав повчальну історію. Таким чином актор наголосив, як важливо не забувати про рідних.

"У мене була чудова бабуся Люба… Ніколи не зайвим буде підкреслити, що у онуків з бабусями та дідусями – особливий зв'язок! Я без усіляких перебільшень іноді себе ненавиджу за ситуацію, де міцно завинив, і буду це в собі носити все життя…", – поділився Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк з бабусею / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Як зізнається знаменитість, на останніх роках життя бабусі йому "забракло часу" купити їй крісло колісне й відвезти її до улюбленого місця, де вирувало життя:

"В маленьких містах місця, де тусується народ, як правило, можна перелічити на пальцях однієї руки… Для вокзального району Корсуня це був, власне, вокзал… То було культовим місцем і для моєї бабусі, котра після 80 років почала мати відчутні проблеми з ходьбою. 2014-го мені спало на думку: треба купити бабусі крісло колісне, щоб можна було возити її на вокзальну площу! Бурхливе студентство? Особисте життя? Безкінечний столичний рух? Пам'ятаю, шукав тисячі причин, щоб якось виправдати свій пр*й*б… 2015 року бабусі не стало. Я так і не купив те довбане крісло колісне, бо для цього, як виявилося, я був "сильно зайнятий"… Це один з найнеприємніших моментів мого життя, коли я збагнув, що геть неправильно розставив пріоритети… Бабуся, вибач…", - зворушив підписом актор.

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Іванна Онуфрійчук також наголошувала на важливості проведення часу з найріднішими. Тому вона показала, як разом з 81-річною бабусею готує млинці й поділилася їхніми фірмовим рецептом.

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