Тарас Цимбалюк показав, як із коханою відсвяткував 34-річчя та який сюрприз йому влаштували друзі

Артист провів святковий день у колі рідних та близьких.

Український актор Тарас Цимбалюк показав, як 16 грудня відсвяткував день народження.

Так, 34-річчя знаменитість зустрів у колі рідних та близьких друзів. Зокрема, вони влаштували йому сюрприз. Обраниця Тараса – бізнесвумен Світлана Готочкіна – відвезла його на локацію, де на нього вже чекали друзі.

Святкування дня народження Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Коли актор зайшов до кімнати, його привітали гучними оплесками, піснею та теплими словами.

Святкування дня народження Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

У кожного з гостей була футболка, на якій була розміщена якась світлина Тараса, а також святкові ковпачки. Локація ж була прикрашена повітряними кульками. Святковий день з артистом розділили його кохана Світлана, Наталка Денисенко, Міла Єрємєєва, Арам Арзуманян та інші.

Святкування дня народження Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

До речі, такий сюрприз вигадала зробити для актора саме Готочкіна. Вона з усіма домовилася та зайнялася організацією святкування.

"Світлана Готочкіна організувала та підмовила всіх", - розповіла Єрємєєва.

Святкування дня народження Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, сама ж Світлана Готочкіна ще зранку привітала Тараса Цимбалюка. Актор вже встиг похизуватися розкішним подарунком, який отримав від коханої.

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