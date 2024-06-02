Тарас Цимбалюк показав, як із мамою порався на городі в Корсунь-Шевченківському

Український актор Тарас Цимбалюк показав, як порався на батьківському городі.

Так, у своєму Instagram артист поділився, що приїхав до рідного міста Корсунь-Шевченківський. Зокрема, актор допомагав батькам з городом. Тарас Цимбалюк опублікував фото, на якому показався з мамою. Артист та його рідна людина позували перед камерою з інструментами та в домашньому вбранні. Вони разом поралися на городі. Хоч він вже й посаджений і городина зійшла, але бур'ян нікуди не дівається і його треба утилізувати.

"Цінуйте кожну мить", - підписав кадр із мамою Тарас Цимбалюк та додав смайлик у вигляді червоного сердечка.

Тарас Цимбалюк із мамою / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Підписники актора побажали їм успішної праці. Деякі ж пожартували, що не важливо – зірка ти чи ні, але батькам на городі потрібно допомагати.

Зірка не зірка, а трава на городі в мами сама не вирветься!

Ким би ти в житті не був, але все одно у батьків підеш на город!

Наші дорогенькі! Гарного врожаю!

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк святкував особливе свято. У коханої актора – Світлани Готочкіної – був день народження. Артист показував, як вітав обраницю, та поділився їхніми кумедними фото.

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