Тарас Цимбалюк показав, як романтично проводить час з новою коханою

Український актор Тарас Цимбалюк активно ділиться знімками зі своєю коханою, бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Цього разу в своєму Instagram знаменитість показав, як романтично проводить час із обраницею. Зокрема, парочка гуляла вулицями Києва та фотографувалася. Одним знімком закоханий Тарас і поділився у фотоблогу.

На фото Світлана ніжно тримається руками за обличчя коханого та збирається його поцілувати. У коментарях під фото Готочкіна звернулася до Цимбалюка та написала російською мовою: "Родной мой".

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Утім, підписники актора поспішили виправити бізнесвумен та з гумором порадили, як варто наступного разу писати: "Ти що, мала, не "родной", а "рідненький мій" треба писати!".

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк приголомшив відвертими зізнаннями. Актор розповів, що в студентські роки проходив кастинг на знімання в еротичному фільмі. Знаменитість пригадав, як на пробах йому сказали роздягнутися та взаємодіяти з партнеркою.

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