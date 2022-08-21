Тарас Цимбалюк показав, який вигляд мав у студентські роки: без вус та з пишною шевелюрою

Зірка фільму "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк вже став справжнім секс-символом українського кіно. У своїх соцмережах актор часто демонструє підтягнуте тіло та сталеві м'язи.

Однак Цимбалюк не завжди був таким. У сторіз в Instagram актор поділився світлиною з архіву.

"10 років тому", - коротко підписав фото Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк 10 років тому / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

На фотографії зірці українського кіно лише 22 роки. Тоді Цимбалюк ще навчався у КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого на акторському факультеті, але вже робив перші кроки на телебаченні та у театрі.

Шанувальники були у захваті від архівних фотографій актора.

Це що за хлопчисько? Такий молодий!

А фото точно 10 років назад? Наче зі школи!

Оце так зачіска, Тарасе!

Тарас Цимбалюк зараз / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зараз привернути увагу красунчика-актора прагнуть багато українських дівчат, однак після розлучення із попередньою дружиною Тіною Антоненко Тарас не готовий до нових стосунків. Нещодавно актор зізнався, що досі має почуття до екскоханої.

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