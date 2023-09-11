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Тарас Цимбалюк несподіваному образі та розповів, яку роль буде грати вперше

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Тарас Цимбалюк несподіваному образі та розповів, яку роль буде грати вперше

Тарас Цимбалюк / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зірка серіалів доєднався до касту нового серіалу.

Український актор Тарас Цимбалюк поділився подробицями нового несподіваного для себе проєкту.

Зовсім скоро глядачі побачать зірку серіалів у новому амплуа, адже він доєднався до касту медичного серіалу "Жіночий лікар. Нова історія", який вийде на телеканалі "1+1 Україна".

Як зізнався Тарас, для нього це перша роль лікаря та перша медична історія за усю кар'єру. Однак переживань актор не має, адже з самого дитинства добре знає деякі тонкощі цієї професії.

"Насправді, це моя перша медична історія. До ролі я готувався передивляючись різні медичні серіали та фільми. До речі, мій дядько медик, я слухаю про медицину від самого дитинства, тому можна сказати, що до цього проєкту я готувався давно. Дуже багато медичних термінів, подібний матеріал вимагає більшої підготовки", - сказав Тарас.

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу
Тарас Цимбалюк / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Герой Тараса -  людина, яка тривалий час провела на фронті й не сподівалась повернутись до цивільного життя. Після контузії та комісування героя спіткає відчай, він опиняється на перехресті й не знає, як надалі повернеться його життя. Завдяки новій роботі у лікарні, він поступово знаходить себе у цивільному середовищі, де знову зможе відчути себе потрібним.

"Я думаю, що мій персонаж здивує глядачів. Як на мене, ця історія є довгоочікуваною для людей та актуальною. Це повністю український проєкт, знятий для українського телеканалу. Я дуже вдячний Юлі Міщенко, шоуранерці проєкту, що вона бачить цю історію настільки автентичною, це дійсно "нове життя", тому глядача це має приємно здивувати", - інтригує Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу
Тарас Цимбалюк / Фото: пресслужба каналу "1+1"

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Дата публікації
Перегляди
151
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