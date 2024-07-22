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Тарас Цимбалюк порозважався під пісні росіян і серйозно оскандалився

Тарас Цимбалюк порозважався під пісні росіян і серйозно оскандалився

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Один із треків, який лунав, виконує палкий путініст.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", український актор Тарас Цимбалюк серйозно оскандалився.

Артист зі своєю обраницею, рестораторкою Світланою Готочкіною, порозважався в компанії скандальної блогерки Анни Алхім. Все б нічого, але компанія слухала пісні росіян і білорусів. Зокрема, лунали треки Земфіри, гурту "Леприконсы" та Сергія Мазаєва. Якщо ж до перших двох менше запитань, адже вони хоча б засудили війну, то останній виявився палким путіністом.

На це звернула увагу журналістка Аліна Доротюк. Вона показала, що ще в червні 2022 року Тарас Цимбалюк заявляв про важливість мовного питання та відмови від всього російського. Однак вже у липні 2024-го актор не соромився розважатися під треки росіян.

Тарас Цимбалюк оскандалився відео, де розважається під пісні росіян

Тарас Цимбалюк оскандалився відео, де розважається під пісні росіян

Коментувати скандальне відео Тарас Цимбалюк відмовився. Тим часом Доротюк зауважила, що ролик був опублікований в Instagram на багатотисячну аудиторію, тому не треба виправдовувати артиста, мовляв, відео домашнє і хто що хоче – те й слухає.

Нагадаємо, нещодавно співачка Гайтана оскандалилася через російські треки, щоправда, власні. Про війну зірка мовчить, однак за кордоном співає російською, хоча в репертуарі має чимало хітів українською.

Гайтана обурила концертом за кордоном, де вона співала російськомовні хіти

Гайтана обурила концертом за кордоном, де вона співала російськомовні хіти

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