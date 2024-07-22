Тарас Цимбалюк порозважався під пісні росіян і серйозно оскандалився

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", український актор Тарас Цимбалюк серйозно оскандалився.

Артист зі своєю обраницею, рестораторкою Світланою Готочкіною, порозважався в компанії скандальної блогерки Анни Алхім. Все б нічого, але компанія слухала пісні росіян і білорусів. Зокрема, лунали треки Земфіри, гурту "Леприконсы" та Сергія Мазаєва. Якщо ж до перших двох менше запитань, адже вони хоча б засудили війну, то останній виявився палким путіністом.

На це звернула увагу журналістка Аліна Доротюк. Вона показала, що ще в червні 2022 року Тарас Цимбалюк заявляв про важливість мовного питання та відмови від всього російського. Однак вже у липні 2024-го актор не соромився розважатися під треки росіян.

Тарас Цимбалюк оскандалився відео, де розважається під пісні росіян

Коментувати скандальне відео Тарас Цимбалюк відмовився. Тим часом Доротюк зауважила, що ролик був опублікований в Instagram на багатотисячну аудиторію, тому не треба виправдовувати артиста, мовляв, відео домашнє і хто що хоче – те й слухає.

Нагадаємо, нещодавно співачка Гайтана оскандалилася через російські треки, щоправда, власні. Про війну зірка мовчить, однак за кордоном співає російською, хоча в репертуарі має чимало хітів українською.

Гайтана обурила концертом за кордоном, де вона співала російськомовні хіти

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