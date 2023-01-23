Тарас Цимбалюк потішив фанів веселими світлинами з новою дівчиною

Український актор Тарас Цимбалюк все частіше почав ділитися спільним контентом зі своєю новою дівчиною, бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Нещодавно закохані знялися разом у милій фотосесії, кадрами з якої зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" поділився в своєму Instagram.

На світлинах Світлана та Тарас весело проводили час разом і позували на шкіряному дивані. Для фотосесії дівчина обрала вкорочений сірий топ і стильні джинси, а ось актор продемонстрував свої міцні м'язи з оголеним торсом.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Двоє", - коротко підписав фото з коханою Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

В коментарях до фото шанувальники актора зазначили, що вони зі Світланою дуже гарна пара та мають гармонійний вигляд разом.

Це кохання!

Які красиві разом!

Чудові!

До речі, раніше Тарас Цимбалюк розповів про свої заробітки в кіно та поділився, як змінилася кіноіндустрія за час війни.

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