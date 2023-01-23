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Тарас Цимбалюк потішив фанів веселими світлинами з новою дівчиною

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
5017
Час на прочитання
1 хв
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Тарас Цимбалюк потішив фанів веселими світлинами з новою дівчиною

Тарас Цимбалюк з новою дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Пара весело провела час разом.

Український актор Тарас Цимбалюк все частіше почав ділитися спільним контентом зі своєю новою дівчиною, бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Нещодавно закохані знялися разом у милій фотосесії, кадрами з якої зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" поділився в своєму Instagram.

На світлинах Світлана та Тарас весело проводили час разом і позували на шкіряному дивані. Для фотосесії дівчина обрала вкорочений сірий топ і стильні джинси, а ось актор продемонстрував свої міцні м'язи з оголеним торсом.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Двоє", - коротко підписав фото з коханою Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

В коментарях до фото шанувальники актора зазначили, що вони зі Світланою дуже гарна пара та мають гармонійний вигляд разом.

  • Це кохання!
  • Які красиві разом!
  • Чудові!

До речі, раніше Тарас Цимбалюк розповів про свої заробітки в кіно та поділився, як змінилася кіноіндустрія за час війни.

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Дата публікації
Перегляди
5017
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