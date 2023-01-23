Тарас Цимбалюк потішив фанів веселими світлинами з новою дівчиною

Пара весело провела час разом.
Український актор Тарас Цимбалюк все частіше почав ділитися спільним контентом зі своєю новою дівчиною, бізнесвумен Світланою Готочкіною.
Нещодавно закохані знялися разом у милій фотосесії, кадрами з якої зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" поділився в своєму Instagram.
На світлинах Світлана та Тарас весело проводили час разом і позували на шкіряному дивані. Для фотосесії дівчина обрала вкорочений сірий топ і стильні джинси, а ось актор продемонстрував свої міцні м'язи з оголеним торсом.
"Двоє", - коротко підписав фото з коханою Цимбалюк.
В коментарях до фото шанувальники актора зазначили, що вони зі Світланою дуже гарна пара та мають гармонійний вигляд разом.
- Це кохання!
- Які красиві разом!
- Чудові!
До речі, раніше Тарас Цимбалюк розповів про свої заробітки в кіно та поділився, як змінилася кіноіндустрія за час війни.
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