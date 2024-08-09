Тарас Цимбалюк пояснив, чому після отримання повістки не воює на фронті

Український актор Тарас Цимбалюк висловився про хейт в його бік та пояснив, чому не воює на фронті, хоча раніше отримував повістку.

Знаменитість зізнався, що йому прилітає чимало критики через те, що він не служить. Однак, артист на це не звертає уваги. До слова, Тарас Цимбалюк активно допомагає військовим, зокрема, збирає для них кошти та закриває благодійні збори. Окрім того, за словами актора, вони з театральною трупою дають різні вистави та відволікають українців від жахливих реалій війни.

"Дуже багато дурні всілякої пишуть. Немає сенсу на це реагувати. Ми приїжджаємо з виставою до Дніпра, де були прильоти, а люди дякують, що ми приїхали з "Кайдашевою сім'єю", вони посміялися, перезавантажились. Всі гроші, які ми заробили, віддали військовим. Це хтось має робити, але не всі розуміють", - розповів актор на подкасті Аліни Шаманської.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк зізнається, що його дійсно мучать докори, що він не на фронті. Однак, за словами актора, не всі чоловіки мають бути на передовій. До слова, в тилу теж має хтось залишитися, аби виконувати чоловічу роботу.

"Є люди, які дуже категоричні, поверхові. Вони вважають, що всі чоловіки в Україні повинні піти на передову. Вони не розуміють, чим це закінчиться, якщо це дійсно станеться, хоча це неможливо. Я вже мовчу про те, що немає жодної війни у світі, де служили б всі чоловіки. Це неможливо з погляду логістики, організаційних моментів, військового менеджменту", - додав актор.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зазначимо, минулого року Тарас Цимбалюк зізнався, що отримав повістку, після чого сходив до військкомату та пройшов медогляд. Наразі актор займається благодійністю та коштами допомагає військовим.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Бронюк зізнався, що звільнився з лав ЗСУ. Артист розсекретив, як йому це вдалося.

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