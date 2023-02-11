Тарас Цимбалюк пояснив, чому він не на фронті і прокоментував отримання повістки

Український актор Тарас Цимбалюк відповів на закиди хейтерів, чому він не йде на фронт.

За словами Цимбалюка чимало юзерів ставлять йому такі запитання та пояснив свою точку зору:

"Коли тобі пише якийсь диванний критик: йди на передок, йди в окоп. Я не хочу людині в абзацах пояснювати, що своєю медійністю я можу набагато більше користі принести, перебуваючи тут. Що буде тоді, якщо всі зараз підуть на передову і хто буде волонтерити, допомагати цим людям? Пишуть же хто? Ті, хто сидять вдома. В них багато часу", - сказав актор під час розмови з Григорієм Решетніком.

Цимбалюк розповів, що повне усвідомлення того, що своєю медійністю він може принести більше користі, до нього прийшло після того, як він з колегами назбирав чимало грошей на допомогу:

"Коли з акторами зробили свій благодійний аукціон, почали збирати гроші на швидку допомогу. Зібрали 50 тисяч євро наприклад, я зрозумів, що ось тут сила того, що я можу використовувати свою медійність як допомогу. Коли ми влітку зробили виставу, з кожної вистави ми щось намагаємось купити. Я сам собі потиснув руку і сказав: "Чувак, тут ти будеш набагато корисніший", - пояснив Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк

Як раніше ділився актор, йому прийшла повістка і він ходив до військкомату:

"Прийшла повістка, я так зрозумів, попитав знайомих, всім мого року народження у місті Корсунь, це ж моє рідне місто. Пішов, звісно, до військкомату. Пройшов медогляд і поки що на цьому все", - розповів актор.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк став на захист хореографа Влада Ями, якого цькують через те, що він з родиною виїхав до США.

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