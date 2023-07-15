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Тарас Цимбалюк приголомшив, який вигляд мав 15 років тому: з чубчиком та сережкою у вусі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Тарас Цимбалюк приголомшив, який вигляд мав 15 років тому: з чубчиком та сережкою у вусі

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор поділився архівною світлиною.

Український актор Тарас Цимбалюк пригадав, яким він був 15 років тому.

У сторіз в Instagram він поділився архівним кадром, на якому фани могли ледь впізнати зірку кіно. На світлині Тарасу усього 19 років.

"Шок-контент. 2008 рік", - жартома підписав архівне фото Цимбалюк.

На світлині 19-річний Тарас позував у чорному костюмі та білій сорочці з метеликом. На голові у нього був незвичний чубчик, а у вусі фани побачили сережку з камінцем. До того ж актор тримав у руках цигарку. 

Тарас Цимбалюк в юності / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк в юності / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Очевидні зміни у зовнішності актора можна побачити на ще одному фото, яким він також поділився у соцмережі. На другій світлині Тарас позував у одній з останніх фотосесій у білому піджаку та з розстібнутою сорочкою.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Раніше зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" поділився несподіваними кадрами у військовій формі.

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Дата публікації
Перегляди
225
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