Тарас Цимбалюк приїхав до батьків до рідного Корсуня та показав, як час з ними проводить

Актор насолодився відпочинком з рідними.
Український актор Тарас Цимбалюк показав свою відпустку у родинному колі.
Так, знаменитість завітав у гості до рідного міста Корсунь-Шевченківський. Там Тарас зустрівся з батьками й подарував мамі величезний букет квітів. Також актор у своєму фотоблогу показав низку фото, як вони разом провели час. Зокрема, ходили на рибалку, гуляли в парку та насолоджувалися сімейною атмосферою вдома.
"Мої рідні люди, мій рідний Корсунь", - замилував Цимбалюк підписом серії фото.
До слова, підписники знаменитості засипали сімейство компліментами й написали про цінність таких спільних моментів з батьками.
- "Наші батьки – це велика цінність" – Наталка Денисенко
- Тарасе, Ваша мама красуня!
- Яка родина. Щасливі батьки, мабуть, дуже сумують і турбуються за вас
- Допоки живі батьки, ми літаємо. Божої опіки і здоров'я батькам твоїм
Своєю чергою, мама актора також залишила коментар і написала, що "знову чекає" на сина.
Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський також показався з одразу мамою й татом на архівному фото, де він ще зовсім маленький.
Читайте також:
- Відома українська співачка розлучилася з чоловіком після п'яти років шлюбу: "Дуже боляче"
- Скандал з P. Diddy: Камалія, Джамала й Огнєвіч відреагували на жахливі звинувачення репера
- Тарас Тополя після обіцянки піти в політику зробив заяву про Мар'яну Безуглу: нардепка відреагувала