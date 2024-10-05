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Тарас Цимбалюк приїхав до батьків до рідного Корсуня та показав, як час з ними проводить

Тарас Цимбалюк приїхав до батьків до рідного Корсуня та показав, як час з ними проводить

Тарас Цимбалюк з батьками / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор насолодився відпочинком з рідними.

Український актор Тарас Цимбалюк показав свою відпустку у родинному колі.

Так, знаменитість завітав у гості до рідного міста Корсунь-Шевченківський. Там Тарас зустрівся з батьками й подарував мамі величезний букет квітів. Також актор у своєму фотоблогу показав низку фото, як вони разом провели час. Зокрема, ходили на рибалку, гуляли в парку та насолоджувалися сімейною атмосферою вдома.

Тарас Цимбалюк з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з батьками / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з батьками / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з батьками / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з батьками / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Мої рідні люди, мій рідний Корсунь", - замилував Цимбалюк підписом серії фото.

До слова, підписники знаменитості засипали сімейство компліментами й написали про цінність таких спільних моментів з батьками.

  • "Наші батьки – це велика цінність" – Наталка Денисенко
  • Тарасе, Ваша мама красуня!
  • Яка родина. Щасливі батьки, мабуть, дуже сумують і турбуються за вас
  • Допоки живі батьки, ми літаємо. Божої опіки і здоров'я батькам твоїм

Своєю чергою, мама актора також залишила коментар і написала, що "знову чекає" на сина.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський також показався з одразу мамою й татом на архівному фото, де він ще зовсім маленький.

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