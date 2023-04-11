Тарас Цимбалюк проходив кастинг на знімання у фільмі для дорослих: "Я прийшов, роздягнувся"

Такі проби в актора були ще у студентські роки, коли він брався за кожну роль.

Український актор Тарас Цимбалюк пригадав, як сходив на кастинг на знімання в еротичному фільмі.

Як розповів актор, це було ще у студентські роки. Тарас тоді шукав себе та ходив чи не на всі кастинги, один з яких виявився на знімання у фільмі для дорослих.

"Проби були у кінотеатрі, у підвалі. Приїжджали якісь люди, здається, з Угорщини. Але це було не порно, де є якийсь відкритий статевий акт, а це був еротичний фільм, де немає прямого контакту" - пригадав знаменитість в інтерв'ю проєкту "Ші".

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Як розповів актор, на кастингу він прочитав свої слова, а далі його попросили роздягнутися. Ймовірно, проби Цимбалюк пройшов. Однак знімання фільму відбувалися б за кордоном, а в Тараса не було закордонного паспорта.

"Я прийшов, ми покидали текст з партнеркою. Тоді жінка каже, можеш роздягнутися. Я роздягнувся, і тоді мені пояснили, що це взагалі таке. Вони запитали: "У тебе є закордонний паспорт". У мене тоді його не було. Могло б все змінитися", - з усмішкою сказав Тарас.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк показував фото, які були зроблені під час його студентських років. На знімках майбутнього секс-символа просто не впізнати.

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