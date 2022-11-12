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Тарас Цимбалюк прокоментував, у яких стосунках з учасницею шоу "Холостяк" Вікторією Варлей

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Час на прочитання
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Тарас Цимбалюк прокоментував, у яких стосунках з учасницею шоу "Холостяк" Вікторією Варлей

Тарас Цимбалюк та Вікторія Варлей

Українські актори раніше протягом декількох років зустрічалися.

Український актор Тарас Цимбалюк розповів, які стосунки між ним та його ексдівчиною, учасницею шоу "Холостяк", акторкою Вікторією Варлей.

Як зізнався Цимбалюк, насправді вони з Вікторією дуже добре товаришують. Артист підтвердив, що від 2015 до 2017 року вони з Варлей перебували у стосунках. Втім, після розриву їм вдалося залишитися гарними друзями.

"Ми товаришуємо добре. Ми зустрічалися 2015 року до 2017-го. Давненько. І відтоді ми просто товариші і ми просто пожартували одне з одним, залишивши коменти під її фотографією. Народ, звісно, сприймає це все трошки гостро. Так, в нас були стосунки. Але це було дуже давно. У Віки давно свої стосунки, в мене свої", - прокоментував Цимбалюк в інтерв'ю Габріеллі Массанзі.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Він також пояснив, навіщо під постом Вікторії в Instagram про участь у шоу "Холостяк" написав коментар, який спричинив шквал емоцій у шанувльників:

"Я просто вирішив таким чином підтримати активність своєї подруги і підтримати її в проєкті, який зараз в ефірі. Я знав, що вона не вилетить після третього ефіру. Я просто таким чином вирішив підігріти інтерес до її участі і насторожити трохи публіку. Це був прикол звісно. Якби я знав, що вона вилетить після третього ефіру, я б цього не писав", - пояснив Цимбалюк.

Вікторія Варлей / © instagram.com/viktoriavarley
Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Нагадаємо, що учасницею шоу "Холостяк-12" стала акторка та ексдівчина Тараса Цимбалюка Вікторія Варлей. Цимбалюк не залишив це без уваги і під постом колишньої у фотоблогу написав: "Шкода, що тебе виженуть у третьому ефірі". Артистка не розгубилася і відповіла: "Я тобі більше нічого по секрету не скажу, мавпа ти".

Згодом Варлей прокоментувала стосунки з колишнім бойфрендом. Вона поділилася, що вони з Тарасом лише друзі та "дві окремі яскраві особистості" і їм краще не мати романтичних стосунків, бо "два актори у сім'ї — це катастрофа".

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Дата публікації
Перегляди
251
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