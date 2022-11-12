Тарас Цимбалюк прокоментував, у яких стосунках з учасницею шоу "Холостяк" Вікторією Варлей

Український актор Тарас Цимбалюк розповів, які стосунки між ним та його ексдівчиною, учасницею шоу "Холостяк", акторкою Вікторією Варлей.

Як зізнався Цимбалюк, насправді вони з Вікторією дуже добре товаришують. Артист підтвердив, що від 2015 до 2017 року вони з Варлей перебували у стосунках. Втім, після розриву їм вдалося залишитися гарними друзями.

"Ми товаришуємо добре. Ми зустрічалися 2015 року до 2017-го. Давненько. І відтоді ми просто товариші і ми просто пожартували одне з одним, залишивши коменти під її фотографією. Народ, звісно, сприймає це все трошки гостро. Так, в нас були стосунки. Але це було дуже давно. У Віки давно свої стосунки, в мене свої", - прокоментував Цимбалюк в інтерв'ю Габріеллі Массанзі.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Він також пояснив, навіщо під постом Вікторії в Instagram про участь у шоу "Холостяк" написав коментар, який спричинив шквал емоцій у шанувльників:

"Я просто вирішив таким чином підтримати активність своєї подруги і підтримати її в проєкті, який зараз в ефірі. Я знав, що вона не вилетить після третього ефіру. Я просто таким чином вирішив підігріти інтерес до її участі і насторожити трохи публіку. Це був прикол звісно. Якби я знав, що вона вилетить після третього ефіру, я б цього не писав", - пояснив Цимбалюк.

Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Нагадаємо, що учасницею шоу "Холостяк-12" стала акторка та ексдівчина Тараса Цимбалюка Вікторія Варлей. Цимбалюк не залишив це без уваги і під постом колишньої у фотоблогу написав: "Шкода, що тебе виженуть у третьому ефірі". Артистка не розгубилася і відповіла: "Я тобі більше нічого по секрету не скажу, мавпа ти".

Згодом Варлей прокоментувала стосунки з колишнім бойфрендом. Вона поділилася, що вони з Тарасом лише друзі та "дві окремі яскраві особистості" і їм краще не мати романтичних стосунків, бо "два актори у сім'ї — це катастрофа".

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