Тарас Цимбалюк розповів про розлучення з першою дружиною: "Тягнуло до інших жінок"

Пара прожила у шлюбі 1,5 роки.

Відомий український актор Тарас Цимбалюк розповів про розлучення зі своєю першою дружиною.

Так, зірка серіалу "Кріпосна" та стрічки "Чорний ворон" 1,5 роки був одружений із обраницею на ім'я Ангеліна. Дівчина була його однокурсницею, а до весілля пара була разом два роки. У програмі "Мій секрет" 32-річний знаменитість зізнався, що пішов від коханої через те, що "не нагулявся".

"Я зрозумів, що я взагалі не нагулявся, це не моя людина і ми, мабуть, поквапилися", – відверто сказав він.

Тарас Цимбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас додав, що навіть не освідчувався Ангеліні.

"Я зараз не пам'ятаю той день, як це все сталося, але в спільній якійсь розмові про весілля, м'яко кажучи, Ангеліні це було, мабуть, потрібніше. Ще одним таким фактором стало те, що на той час я почав більш-менш заробляти. Ангеліна з мамою жили в квартирі, яку здали без ремонту і вони не робили там ремонт і два роки там жили. Я пам'ятаю, що зробив їм повністю ремонт і тут приїхала її бабуся і каже: "Ну, Тарасе, ти вже тут ремонт зробив", – і моя мама каже: "Чого ти собі квартиру не купив? Нащо чужим людям ремонт зробив? Уже одружуйся тоді". Я якось походив з цими думками і ми одружилися", – пригадав зірка.

Тарас Цимбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Втім, Тарас зазначив, що не може назвати ці стосунки коханням, додавши, що шлюб парі нічого хорошого не дав. За його словами, подружжю потрібна була підтримка одне одному, оскільки "вони були жертвами після невдалих попередніх стосунків".

"Ми були абсолютно різні, мене тягнуло до інших жінок, я просто не відчував себе чоловіком, який тут голова. Я розумів, що це взагалі не моя дівчина. Мами, бабусі постійно казали нам, що робити. Все воно було не туди", – розповів Цимбалюк.

Актор зізнався, що після весілля навесні вже влітку він зрозумів, що зробив це дарма. Знаменитості не хотілося ночувати вдома, тому він тиждень міг жити у своєї сестри. І врешті актор першим заговорив про розлучення. Він зазначив, що тоді його дружина висловила сподівання, що все налагодиться. Ангеліна запропонувала пожити з цими думками якийсь час окремо. Втім, після того, як пара роз'їхалася, більше не зійшлася.

Тарас Цимбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Цимбалюк також поділився, що його колишня зараз живе за океаном, як і мріяла. На квиток туди дав гроші їй саме Тарас.

"У неї скоро весілля, вона знайшла там кохання. Вони там займаються ресторанним бізнесом. Мені розповідає сестра, ми не спілкуємося", – зазначив артист.

Зі свого боку, в особистому житті Тараса все гаразд. Влітку актор одружився з візажисткою та фотографинею на ім'я Тіна. Пара влаштувала казкове весілля у Карпатах. А зараз подружжя насолоджується відпочинком в Кенії.

Тарас Цимбалюк з дружиною / instagram.com/taras.tsymbaliuk

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