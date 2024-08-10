Тарас Цимбалюк розповів про сімейний бюджет з коханою-бізнесвумен та хто заробляє більше

Український актор Тарас Цимбалюк відверто розповів, як вони з коханою-бізнесвумен Світланою Готочкіною поділили фінанси та хто з них більше заробляє.

Знаменитість зізнався, що як такого сімейного бюджету в них з обраницею немає. Зокрема, у закоханих є власні кошти, які вони витрачають та не просять одне в одного. Тим не менш, Цимбалюк зізнається, що Готочкіна заробляє більше за нього. В актора з початком війни доволі нестабільний заробіток. Його кохана володіє рестораном та брендом верхнього одягу, тому має постійний дохід.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"У нас немає сімейного бюджету. Ясно, що мені це комфортно, але я не заходжу в магазин, беру продукти на 8 тисяч і чекаю, щоб Свєта заплатила. Я повинен платити за ресторани, нашу їжу, поїздки, заправити машину, але вона заробляє свої гроші, якщо сидить в салоні, вона мені не телефонує, щоб я заплатив. У неї є свої гроші, вона їх витрачає", - розповів актор у подкасті Аліни Шаманської.

Також артист зізнався, чому не квапиться кликати заміж Світлану Готочкіну. До слова, для артиста це не головне, однак в його обраниці весілля не було, тож він хоче зробити для неї цей день особливим. Тарас Цимбалюк говорить, що спочатку має заробити кошти, а також купити для них спільний дім, після чого вже можна організовувати гучне свято, яке б Світлані запам'яталося б.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"У нас зі Світланою є спільні цілі. Ми хочемо купити будинок. Але я не вважаю, що спочатку ми маємо побігти розписатися і зробити весілля. Світлана, вона ніколи не була заміжньою, і їй хочеться весілля, щоб воно запам'яталося. Мені не хочеться робити для неї звичайне весілля. Якщо це робити, це має бути гідно, щоб вона це згадувала. Зараз я елементарно по баблу не потягну весілля, яке хочу зробити. Я хочу, щоб у нас було власне житло. Ці речі зараз на першому місці", - розповів актор.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк пояснив, чому не воює на фронті. До слова, минулого року зірка кіно зізнавався, що отримав повістку.

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