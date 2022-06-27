Тарас Цимбалюк розповів, як його російські колеги відреагували на війну в Україні

Тарас Цимбалюк розповів, як його російські колеги відреагували на війну в Україні

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українські знаменитості намагалися достукатися до російських колег, аби ті розповідали правду, що насправді коїться у сусідній країни.

Актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно прокоментував розлучення з дружиною, не став винятком. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" писав своїм колегами-акторам.

Загалом, Тарас зв'язався зі 30-40 російськими знаменитостями. Утім, їхня реакція на жахливу війну в Україні просто шокує. Вони не вірять в те, що окупанти творять на українських землях. Натомість, російські колеги Цимбалюка вважають, що це все фейки.

Як зізнався Тарас, так вважають ті люди, яким понад 40 років, і їхній світогляд вже не змінити.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Вони вважають, що приліт по будинку на вулиці Лобановського (ред. - у Києві) в перші дні березня – це монтаж. Хоч би що ти їм не сказав – це монтаж, це фейк, Зеленський наркоман. Це у вас пропаганда, американці проти нас (ред. - росіян) налаштували Україну. Біолабораторії у Львові. Що ти їм не скажеш, все одно вони все перекрутять проти нас", - розповів Тарас в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Утім, більше Цимбалюка здивували українці, які підтримують Росію та не засуджують війну в Україні. За словами Тараса, він не розуміє, як люди можуть так "перевзуватися".

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині. У приміщенні перебувало понад тисячу мирних мешканців. Українські зірки прокоментували нікчемний вчинок Росії та закликали світову спільноту негайно зупинити Путіна.

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