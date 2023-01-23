Тарас Цимбалюк розсекретив приголомшливу суму свого гонорару за один знімальний день

Також артист розповів, як повномасштабна війна в Україні виплинула на його фінансовий стан.

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк відверто розповів про свій заробіток.

Знаменитість зізнався, що до початку повномасштабної війни добре себе забезпечував. Зокрема, за один знімальний день сума гонорару Цимбалюка могла сягати від 15 до 70 тисяч гривень.

Утім, повномасштабна війна негативно вплинула на виробництво кінокартин. За словами Цимбалюка, якщо раніше в Україні могло зніматися до 50 різних стрічок одночасно, то зараз лише три-чотири. Сам актор влітку минулого року мав невелику роль у документальному серіалі, і сума його гонорару не змінилася. Однак Тарас вірить, що навесні та влітку цього року ситуація з робою покращиться.

Тарас Цимбалюк

"Знаю статистику, що знімається три-чотири проєкти зараз, тобто у цей час. До повномасштабного вторгнення було приблизно 50, може більше, паралельно. Багато продакшнів відчули, що можемо навесні-влітку знімати. У будь-якому разі телефонують, запитують зайнятість, хтось мене десь бронює. Я вірю, що це все дасть якийсь поштовх", - розповів Цимбалюк в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Відсутність заробітку також вплинула на фінансовий стан актора. Якщо раніше Тарас не думав про те, аби економити, то нині ж доводиться. У місяць знаменитість може дозволити собі витратити 50-70 тисяч гривень.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Зараз взагалі у мене потреби мінімальні, 50-70 тисяч гривень (на місяць – прим. ред.). Раніше у тебе не було страху вискочити за якийсь бюджет. Поїхав ти на Мальдіви – добре, не поїхав – теж нормально. Зараз треба якось планувати, це відчуття не дуже приємне, воно трохи похитує чоловічий стрижень, який я тільки-но почав намацувати", - поділився Тарас.

Нагадаємо, нещодавно колишня дівчина Тараса Цимбалюка, акторка Вікторія Варлей, розповіла про стосунки з актором, які тривали три з половиною роки. Жінка також зізналась, чому вони розійшлися.

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