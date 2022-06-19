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Тарас Цимбалюк шокував новиною про розлучення з дружиною

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Тарас Цимбалюк шокував новиною про розлучення з дружиною

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Відомий український актор Тарас Цимбалюк приголомшив шанувальників неочікуваною новиною.

Так, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк шокував звісткою, що розлучився зі стилісткою та візажисткою Тіною Антоненко.

Тарас Цимбалюк з дружиною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з дружиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
© instagram.com/taras.tsymbaliuk
Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Про це актор розповів у сторіз своєї сторінки в Instagram. Він дуже мило назвав колишню "Тіночкою" і зізнався, що дуже вдячний їй за час, проведений разом. Зазначимо, що пара зустрічалася три роки і рік була у шлюбі:

"Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після прекрасних чотирьох років разом так буває: щоб залишатися щасливими, мусимо обирати окремі дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується", - повідомив Цимбалюк.

© instagram.com/taras.tsymbaliuk
Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Що саме стало причиною розлучення – артист не розповів.

Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко побралися у липні минулого року. Пара влаштувала атмосферну церемонію посеред Карпат. Освідчення було не менш романтичним – у прямому ефірі шоу "Танці з зірками", де Цимбалюк був учасником.

Тарас Цимбалюк і Тіна / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк і Тіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Весілля пара відгуляла у Карпатах / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Весілля пара відгуляла у Карпатах / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зазначимо, що для Тараса Цимбалюка це був другий шлюб. Перший раз він одружився зі своєю однокурсницею на ім'я Ангеліна. Як зізнався Цимбалюк, тоді його шлюб розвалився через те, що він не був готовий до нього. За словами актора, він "зрозумів, що взагалі не нагулявся".

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