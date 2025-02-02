Тарас Цимбалюк схуд на чотири кг за місяць і похизувався оголеним торсом

Український актор Тарас Цимбалюк розповів про своє схуднення.

У своєму фотоблогу Тарас поділився з фанами, що схуд на чотири кіло. Зокрема, він опублікував фото у дзеркалі, де видніється його оголений рельєфний торс. До того ж артист розкрив секрет своєї фігури і зізнався, що такого результату йому вдалося досягти за допомогою дисципліни.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Так, Цимбалюк схуд після місяця активних тренувань і збалансованого харчування. У сторіз зірка показав, який вигляд має його сніданок, який складався виключно з корисних продуктів. Крім того, актор говорить, що після перших відчутних зовнішніх і внутрішніх змін він не збирається зупинятися. Тож і надалі дотримуватиметься такої рутини.

Тарас Цимбалюк показав збалансований сніданок / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"19 тренувань за січень і нарешті нормальне харчування. Як наслідок – мінус чотири кг. Це тільки зовнішні ознаки. Рухаємося далі", - поділився Тарас.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк ділився, що перебуває вдома у батьків. Він показав найрідніших людей, як з ними час проводить і яке його улюблене місце в Корсунь-Шевченківському.

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