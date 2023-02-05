Тарас Цимбалюк став на захист Влада Ями, якого захейтили: "Полили лайном в кращих традиціях бездумної біомаси"

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк підтримав хореографа Влада Яму, якого активно хейтять у Мережі через те, що він виїхав до США разом з родиною під час повномасштабного вторгнення.

У Instagram Цимбалюк залишив пост, у якому звернувся до "диванних критиків", які також часто у коментарях відправляють його на передову.

"У мене в голові не вкладається, що досі є люди, котрі вважають, що абсолютно усі чоловіки повинні бути на передовій. Записатись в ряди "диванних філософів" – діло зовсім нехитре: сидиш собі і бездумно кнопаєш всяку х*єту в коментарях, не беручи до уваги, що ця людина робить більше, ніж тисяча схожих "розумників", - зазначив актор.

Тарас Цимбалюк

У приклад він поставив танцівника Влада Яму, який встигнув на початку повномасштабної війни виїхати з родиною з України до Америки перш ніж чоловікам заборонили виїзд. Цимбалюк зауважив, що ніхто не бере до уваги те, як багато Яма робить для України за кордоном:

"Докопалися, наприклад, до Влада Ями, котрий виїхав з родиною в США і мешкає в Маямі. Полили лайном, в кращих традиціях бездумної біомаси, а те скільки, він там вже організував заходів на підтримку України і скільки грошей зібрав для ЗСУ – це мало кого цікавить… Дійсно, навіщо відомим українцям розповідати в Штатах про війну у нашій країні і збирати мільйони гривень для наших воїнів? Краще хай зі своєю багатотисячною аудиторією стоїть на блокпості і мовчить. Так же воно логічніше?" – наголосив артист.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Також він зазначив, що ті, хто зловтішається тому, що йому надійшла повістка до військкомату, не знають, як багато він зробив в тилу:

"Особисто я був причетний до більш ніж кількох десятків різних волонтерських зборів, граю виставу на волонтерських умовах, постійно беру участь у благодійних заходах… - це помічають одиниці (не прагну компліментів, це норма). Зате мене кілька разів на день відправляють у соцмережах воювати", - наголосив Цимбалюк.

Нагадаємо, хореограф Влад Яма неодноразово піддавався критиці у соцмережах. Юзери хейтять артиста через те, що він виїхав під час повномасштабної війни з України і за те, що танцівник виставляє фото з відпочинку.

Читайте також: