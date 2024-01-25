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Тарас Цимбалюк своїм фото без сорочки заступився за колег, яких хейтять через відпочинок за кордоном

Тарас Цимбалюк своїм фото без сорочки заступився за колег, яких хейтять через відпочинок за кордоном

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор висловив свою думку.

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк розніс хейтерів, які критикують відпочинок його колег-акторок з дітьми за кордоном.

На сторінці в Instagram Цимбалюк розмістив своє фото, на якому зображений без сорочки, лежачи в ліжку. При цьому вираз обличчя у нього зосереджений.

Під кадром артист розкритикував "всесвітньо відомий диванний комітет", який хейтить відпочинок жінок з дітьми за межами України:

"Та я, першою чергою порадію і респектну, що у такий п*зд*цовий період люди ще мають змогу заробити, тобто продовжувати реалізовуватись і платити податки, і організовують відпочинок для себе і своїх дітей! Що вони готові на ці черги, дводенні маршрути заради сім'ї … До чого прокльони? Я почитав коменти під постами у своїх колег-акторок, котрі поїхали у відпустку з дітьми до теплих країв, і збагнув, що багатьом коментаторам треба, м'яко кажучи, до психолога", - зауважив Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор додав, що "диванним критикам" варто було б направити свій негатив у позитивне русло, як от наприклад допомога армії:

"Разом з тим, військові наголошують на головному: без волонтерів і допомоги тилу ми б не змогли! "Тарік, донатьте і робіть збори, бо на передку у нас це все, бува, "розходніки на пару днів", - сказав мій знайомий Сергій, котрий на нулі. Це, раптом, вельмишановний диванний комітет не знає, куди діти свою енергію у соціальному просторі…" – додав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Також актор зазначив, що навіть під час війни люди продовжують жити, працювати, задовольняти якісь свої базові потреби:

"Усвідомте, навіть у воєнний період люди будуть/повинні займатись сексом, слухати улюблену музику, їсти смачну їжу, оздоровлювати своїх дітей на морі, дуркувати з ними, купувати речі і якось намагатись жити своє життя! Бо, якщо концентруватися тільки на війні і Telegram-каналах, можна й*бнутись! І це дуже тупо, звинувачувати дівчат у тому, що вони мають бажання і змогу відвезти свою дитину на море! Не ускладнюйте і не ганьбіть себе подібними вис*рами!" – зауважив артист.

Нагадаємо, не так давно Тарас Цимбалюк поділився рідкісними архівними фото зі школи і насмішив, який вигляд мав у юнацькі роки.

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