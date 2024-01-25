Тарас Цимбалюк своїм фото без сорочки заступився за колег, яких хейтять через відпочинок за кордоном

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк розніс хейтерів, які критикують відпочинок його колег-акторок з дітьми за кордоном.

На сторінці в Instagram Цимбалюк розмістив своє фото, на якому зображений без сорочки, лежачи в ліжку. При цьому вираз обличчя у нього зосереджений.

Під кадром артист розкритикував "всесвітньо відомий диванний комітет", який хейтить відпочинок жінок з дітьми за межами України:

"Та я, першою чергою порадію і респектну, що у такий п*зд*цовий період люди ще мають змогу заробити, тобто продовжувати реалізовуватись і платити податки, і організовують відпочинок для себе і своїх дітей! Що вони готові на ці черги, дводенні маршрути заради сім'ї … До чого прокльони? Я почитав коменти під постами у своїх колег-акторок, котрі поїхали у відпустку з дітьми до теплих країв, і збагнув, що багатьом коментаторам треба, м'яко кажучи, до психолога", - зауважив Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор додав, що "диванним критикам" варто було б направити свій негатив у позитивне русло, як от наприклад допомога армії:

"Разом з тим, військові наголошують на головному: без волонтерів і допомоги тилу ми б не змогли! "Тарік, донатьте і робіть збори, бо на передку у нас це все, бува, "розходніки на пару днів", - сказав мій знайомий Сергій, котрий на нулі. Це, раптом, вельмишановний диванний комітет не знає, куди діти свою енергію у соціальному просторі…" – додав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Також актор зазначив, що навіть під час війни люди продовжують жити, працювати, задовольняти якісь свої базові потреби:

"Усвідомте, навіть у воєнний період люди будуть/повинні займатись сексом, слухати улюблену музику, їсти смачну їжу, оздоровлювати своїх дітей на морі, дуркувати з ними, купувати речі і якось намагатись жити своє життя! Бо, якщо концентруватися тільки на війні і Telegram-каналах, можна й*бнутись! І це дуже тупо, звинувачувати дівчат у тому, що вони мають бажання і змогу відвезти свою дитину на море! Не ускладнюйте і не ганьбіть себе подібними вис*рами!" – зауважив артист.

Нагадаємо, не так давно Тарас Цимбалюк поділився рідкісними архівними фото зі школи і насмішив, який вигляд мав у юнацькі роки.

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