Тарас Цимбалюк та Злата Огнєвіч неочікувано злилися в пристрасному поцілунку

Українська співачка Злата Огнєвіч вирішила спробувати себе у театральному мистецтві.

Злата вперше з'явилася на театральній сцені в Києві, де зіграла у виставі "Основний інстинкт", який вважається одним із 100 найкращих вистав світу. Партнерами Злати стали відомі українські актори, такі як Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Анна Саліванчук та Артемій Єгоров.

У спектаклі Злата зіграла роль дівчини Лори, яка зіштовхується зі складними життєвими ситуаціями, але незважаючи на все, вона знаходить радість і щастя. Своїми діями і досвідом Лора доводить, що щастя - це вибір кожної людини.

"Для мене це був новий виклик. Емоції не перадати словами, це зовсім інший досвід. Мені дуже сподобалось, дякую партнерам за підтримку та допомогу. Велике щастя бути на одній сцені з найкращими акторами України", - поділилася враженнями Огнєвіч.

Злата Огнєвіч вперше вийшла на театральну сцену у Києві

Цікаво, що у виставі є сцена, де Злата Огнєвіч палко цілується з актором Тарасом Цимбалюком.

Тарас Цимбалюк і Злата Огнєвіч

Зазначимо, що вже у вересні стартує великий всеукраїнський концертний тур Злати Огнєвіч "Віддаю".

Нагадаємо, раніше акторка Анна Саліванчук зізналася, що через Злату Огнєвіч у неї порвався корсет. Саліванчук грає одну з головних ролей у виставі "Основний інстинкт". І перед репетицією з акторкою стався курйозний інцидент. Як пояснила Анна, Огнєвіч надто сильно зашнурувала корсет.

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