Тарас Цимбалюк у рожевій сукенці та з макіяжем шокував колег і фанів

Тарас Цимбалюк у рожевій сукенці та з макіяжем шокував колег і фанів

Актор влаштував епатажну фотосесію.

Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно одружився в Карпатах, шокував епатажним фотосетом.

Зірка "Чорного ворона" та "Спіймати Кайдаша" приміряв жіночий образ. 31-річний знаменитість позував перед об’єктивом із яскравим макіяжем та у короткій рожевій сукенці.

Тарас Цимбалюк у рожевій сукні / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Свій лук Тарас доповнив діадемою, сережками та намистом. Брутальності додала цигарка та запальничка у руках.

Тарас Цимбалюк у рожевій сукні / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Артист не одягнув підбори, а обрав зручні кросівки.

Тарас Цимбалюк у рожевій сукні / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Фанати та колеги актора взялися коментувати знімки під дописом, яким Цимбалюк поділився у своєму Instagram. Юзери зізналися, що дещо приголомшені. Втім, більшість фоловерів позитивно оцінили експеримент.

"О май гат! Шокував! Але сексі", – написала Ольга Сумська

"І ти туди ж, брате", – прокоментував Арам Арзуманян

"Ааа! Я таку ж хотів фотосесію! Клас! Дуже круто, бро!" – поділився Даніель Салем

Сміливо і красиво

Стільки сміливості і хисту

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк відверто розповів про свій перший шлюб. Актор поділився, чому розійшовся з першою дружиною.

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