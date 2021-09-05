Тарас Цимбалюк у рожевій сукенці та з макіяжем шокував колег і фанів

Актор влаштував епатажну фотосесію.
Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно одружився в Карпатах, шокував епатажним фотосетом.
Зірка "Чорного ворона" та "Спіймати Кайдаша" приміряв жіночий образ. 31-річний знаменитість позував перед об’єктивом із яскравим макіяжем та у короткій рожевій сукенці.
Свій лук Тарас доповнив діадемою, сережками та намистом. Брутальності додала цигарка та запальничка у руках.
Артист не одягнув підбори, а обрав зручні кросівки.
Фанати та колеги актора взялися коментувати знімки під дописом, яким Цимбалюк поділився у своєму Instagram. Юзери зізналися, що дещо приголомшені. Втім, більшість фоловерів позитивно оцінили експеримент.
- "О май гат! Шокував! Але сексі", – написала Ольга Сумська
- "І ти туди ж, брате", – прокоментував Арам Арзуманян
- "Ааа! Я таку ж хотів фотосесію! Клас! Дуже круто, бро!" – поділився Даніель Салем
- Сміливо і красиво
- Стільки сміливості і хисту
Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк відверто розповів про свій перший шлюб. Актор поділився, чому розійшовся з першою дружиною.