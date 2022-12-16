Тарас Цимбалюк у свій день народження звернувся з подякою до українців

Зірка українського кіно Тарас Цимбалюк звернувся до українців зі словами подяки у день свого народження.

16 грудня українському актору виповнилося 33 роки. З нагоди свята Цимбалюк написав допис у Мережі, в якому поділився своїми думками. А також поділився світлиною із новим кольором волосся, який змінив нещодавно.

"Мені сьогодні стукнуло 33. Ранок - ще той сьогодні… Настрій, звісно, святковим назвати важко, але, як не крути, життя кожного з нас продовжується. Мені є за що дякувати долі… однозначно маю вкотре вклонитися своїм батькам… я ціную своїх близьких та друзів, де б вони зараз не були... Воїни ЗСУ - Герої сучасності, шана котрим піде у вічність! А ще, я пишаюсь своїм народом, котрого зараз об’єднує лише одне бажання і, як усім нам відомо, його здійснення - лиш питання часу", - написав Тарас.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

У першу чергу Цимбалюк подякував своїм рідним та бійцям ЗСУ, а потім звернувся до усіх українців та своєї аудиторії.

"Звісно, подяка своїй аудиторії, котра відчутно поруч… котра до сих пір вдячна за мої проекти і має віру у розквіт нашого майбутнього кінематографу. Все буде, дорогі мої! В своєму новому році я дуже хочу бачити ще більшу єдність і цілісність наших людей. Не хочу висмоктаного з пальця негативу одне до одного, не хочу проявів диванних критиків. Дякую, що перестали гнати усіх на передову і менше засуджуєте сім’ї, котрі виїхали з України. Дякую, що кожен, як би зараз складно не було, зайняв свій стрій і, як може, наближає той найбажаніший день! Не забувайте, що ми - українці - давній народ з глибокою історією! Ми нащадки Великих : Ярослава Мудрого, Вересая, Леонтовича, Котляревського, Шевченка, Франка і ще сотні геніїв та легенд", - зауважив Тарас.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зазначимо, що 16 грудня святковий ранок актора та усіх українців зіпсувала масована ракетна атака з боку РФ - зірки шоубізнесу також відреагували на удари ворога.

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