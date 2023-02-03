Тарас Цимбалюк відповів, чи живе разом зі своєю новою коханою

Український актор Тарас Цимбалюк поділився, як проводить час зі своєю коханою, бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Пара лише нещодавно оголосила про свої стосунки та стала частіше ділитися спільними фото у Мережі. Однак, як зізнався Тарас, поки що вони не живуть разом.

"Ми насолоджуємося побутом. Звичайними, здавалося б, діями: вечеряти разом, дивитися фільми, прогулюватися. Ці банальні речі мають для нас цінність! Дуже приємно ввечері, втомленими, просто сидіти поряд, втичити в телефони й паралельно спілкуватись. У цьому моменті нам кльово", - розповів "Новому каналу" актор.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Поки що пара не живе разом, але це не заважає їм часто бачитися та розділяти спільні хобі. Так, наприклад, Тарас і Світлана обидва фанати спорту.

"Нас об’єднує спільне почуття гумору. Також, у якійсь мірі, спортзал. Любимо займатися спортом. Єдине, мені хочеться частіше працювати з залізом, "качатись", а у Свєти, скажімо, більш дівчачі тренування", - поділився актор.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/got.sveta

Раніше Тарас Цимбалюк розповів про те, скільки заробляв у кіно до повномасштабної війни.

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