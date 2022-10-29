Тарас Цимбалюк відреагував на участь колишньої у шоу "Холостяк": "Шкода, тебе виженуть"

Актор Тарас Цимбалюк відреагував на те, що його колишня дівчина, акторка Вікторія Варлей, стала учасницею романтичного реалити "Холостяк".

На першій вечірці проєкту 38-річна Вікторія розповіла, що колись мала стосунки із зіркою серіалу "Спіймати Кайдаша". Для багатьох це стало несподіванкою, адже актори не розповідали про свій роман.

Після трансляції випуску по телебаченню Вікторія поділилася світлиною у розкішній сукні та із червоною трояндою у руках. Цимбалюк не став зволікати та одразу ж відреагував на участь ексдівчини у шоу в коментарях.

"Шкода, що тебе виженуть у третьому ефірі", - посміявся із дівчини Тарас.

Втім, Вікторія також не стала мовчати і дала відповідь колишньому: "Я тобі більше нічого по секрету не скажу, мавпа ти".

Під час шоу акторка розповіла, що вони із Цимбалюком перебували у стосунках протягом трьох років. Разом вони знімалися у серіалі "СуперКопи". Втім між парою не спадала напруга і в решті решт роман закінчився.

"Два актори у сім'ї — це катастрофа. Це той випадок, коли ти граєш на сцені, в кіно та вдома", - поділилася на проєкті дівчина.

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