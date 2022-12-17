Тарас Цимбалюк відсвяткував 33-річчя з новою коханою і показав, що вона йому подарувала

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", український актор Тарас Цимбалюк показав шанувальникам, як зустрів свій день народження у Києві.

16 грудня артисту виповнилося 33 роки. Попри те, що Україна вкотре піддалася ракетним обстрілам з боку російських окупантів,тим не менш справжнє свято для коханого зуміла влаштувати його дівчина.

Про те, як минуло свято, Цимбалюк розповів в сторіз своєї сторінки в Instagram. Він розмістив декілька кадрів. На одному, чорно-білому змазаному фото, Тарас позує зі своєю обраницею. Втім, як і завжди, обличчя дівчини на знімку розібрати неможливо. Чого не скажеш про її сукню. На фотографії гьорлфренд актора постає у вишуканій асиметричній сукні чорного кольору зі сріблястими вставками.

Тарас Цимбалюк відсвяткував 33-річчя з новою коханою / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Також Тарас показав, який сюрприз йому зробила кохана. Дівчина подарувала Цимбалюку розкішний торт у вигляді камери, статуетки "Оскара" та кінострічки, на якій зображені спільні фото пари.

Тарас Цимбалюк відсвяткував 33-річчя з новою коханою / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк відсвяткував 33-річчя з новою коханою / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк відсвяткував 33-річчя з новою коханою / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Та як би Цимбалюк не намагався приховати кохану, пильні юзери вже давно вирахували, що він зустрічається з рестораторкою та бізнесвумен Світланою Готочкіною. Це вкотре підтвердила і сама Готочкіна. Вона опублікувала у сторіз свого фотоблогу знімок у такій самій сукні, у якій була обраниця Цимбалюка на його святі, і в той же самий день.

Нова дівчина Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

Ба більше, Світлана запостила у сторіз відео, на якому видно святкові кульки, а ролик бізнесвумен підписала: "Сьогодні твій день, котику і нехай він буде найщасливішим".

Нова дівчина Тараса Цимбалюка привітала його кульками / Фото: instagram.com/got.sveta

Також Готочкіна розповіла, що оскільки в цей день російські окупанти знову масовано обстрілювали Україну, вона постелила їм з Тарасом у ванній кімнаті на підлозі.

У день народження Цимбалюка росія знову масовано обстрілювала Україну / Фото: instagram.com/got.sveta

Нагадаємо, що вперше Тарас Цимбалюк натякнув на свої нові стосунки на початку листопада. Він запостив спільний знімок з таємничою білявкою, яка його ніжно цілувала. Втім, обличчя нової обраниці він не показав. Вже за декілька тижнів пильні юзери вирахували, що Цимбалюк закрутив роман з рестораторкою Світланою Готочкіною.

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