Тарас Цимбалюк висловився про перехід на українську мову: "Не можна тикати носом і грубо змушувати"

Український актор Тарас Цимбалюк прокоментував мовне питання, яке від початку повномасштабної війни в Україні стало неабияк актуальним.

Зокрема, актор переконаний, що в жодному разі не можна примушувати російськомовне населення говорити українською.

"У жодному разі зараз не можна агресивно прискорювати популяцію української мови: тикати носом і грубо змушувати розмовляти українською російськомовне населення України! Чому? Бо за цим слідуватиме зворотна агресія і ще більша неповага до українського", - поділився своїми думками актор в Instagram.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Цимбалюк переконаний, що на офіційному рівні все має бути державною мовою. Зокрема, обслуговування у закладах, представники культури повинні говорити українською і так далі. На думку Тараса, таким чином рівень українськомовного населення збільшиться.

"Звісно, офіційно скрізь все має бути державною! Обслуговувати, наприклад, в ресторанах - тільки українською! Представники культури повинні перейти на державну. Люди з будь-якою аудиторією мають подавати приклад - саме так з часом буде рости рівень українізації", - зазначив актор.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Цимбалюк також зазначив, що у жодному разі не треба висміювати людей, які перейшли на українську і роблять помилки у вимові.

"Ще з'явилась когорта "розумників", котрі виправляють, висміюють людей, що вчаться розмовляти українською мовою. Це - дно. Навпаки, зараз цінні будь-які спроби та ініціативи! Низький уклін тим, хто помиляється, але намагається! Ви - майбутнє тієї бажаної трансформації!" – наголосив Цимбалюк.

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