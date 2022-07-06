Тарас Цимбалюк виступив проти заборони чоловікам виїжджати за кордон та за межі місця проживання

Загалом, знаменитість вважає, що не всім чоловікам варто забороняти виїжджати за межі України.

Цимбалюк пропонує випускати чоловіків, які не воюють у складі ЗСУ, хоча б на тиждень чи два до своїх сімей, аби ті могли зустрітися зі своїми дружинами та дітьми.

"Чому б не випускати чоловіків, котрі не в лавах ЗСУ, за кордон до своїх сімей на обмежений термін - 1-2 тижні?" – запропонував Цимбалюк.

Також актор пропонує розробити спеціальну процедуру, за якою б військовозобов'язані могли б виїздити за кордон працювати. Адже раніше чоловіки працювали за межами України і заробляли гроші не лише для своїх сімей, але й для країни.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Є цілий пласт українських професіоналів, котрі раніше, до війни, за кордоном заробляли гроші не лише для своїх сімей, але і для України. Зараз ці чоловіки сидять вдома. Думаю, можна було б урегулювати режим виїзду і повернення в період обставин воєнного часу", - зазначив Цимбалюк.

Окрім цього, актор обурився тим, що військовозобов'язаним хочуть заборонити виїздити за межі місця проживання.

"Ще більш на сьогодні дивно закрити всіх чоловіків у своїх населених пунктах (за пропискою) і випускати лише з дозволу військкомату", - зазначив артист.

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