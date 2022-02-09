Тарас Цимбалюк влаштував романтичний фотосет зі своєю дружиною у спідньому

Тарас Цимбалюк влаштував романтичний фотосет зі своєю дружиною у спідньому

Зірка поділився новим фото.

Український актор та учасник минулого сезону шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк неабияк потішив своїх прихильників.

Так, зірка влаштував романтичний фотосет зі своєю дружиною. Першим знімком актор вже й встиг поділитися у своєму Instagram.

До слова, на фото Тарас топлес позував перед камерою, а його дружина Тіна була одягнена у чорній спідній білизні, поверх якої вона накинула сорочку. Цимбалюк, своєю чергою, ніжно обнімав свою кохану.

Тарас Цимбалюк з дружиною / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Наразі, це поки єдиний знімок, яким поділився актор. Втім, цілком ймовірно, що незабаром Тарас потішить своїх фанів новою порцією свіжого контенту.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк влітку одружився з візажисткою та фотографинею, на ім'я Тіна. Пара влаштувала казкове весілля у Карпатах.

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