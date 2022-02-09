Тарас Цимбалюк влаштував романтичний фотосет зі своєю дружиною у спідньому

Зірка поділився новим фото.
Український актор та учасник минулого сезону шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк неабияк потішив своїх прихильників.
Так, зірка влаштував романтичний фотосет зі своєю дружиною. Першим знімком актор вже й встиг поділитися у своєму Instagram.
До слова, на фото Тарас топлес позував перед камерою, а його дружина Тіна була одягнена у чорній спідній білизні, поверх якої вона накинула сорочку. Цимбалюк, своєю чергою, ніжно обнімав свою кохану.
Наразі, це поки єдиний знімок, яким поділився актор. Втім, цілком ймовірно, що незабаром Тарас потішить своїх фанів новою порцією свіжого контенту.
Нагадаємо, Тарас Цимбалюк влітку одружився з візажисткою та фотографинею, на ім'я Тіна. Пара влаштувала казкове весілля у Карпатах.
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