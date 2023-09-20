Тарас Цимбалюк вперше назвав причину розлучення з другою дружиною та хто був ініціатором розриву

Український актор Тарас Цимбалюк вперше назвав причини розлучення з другою дружиною, візажисткою Тіною Антоненко.

За словами знаменитості, вони з колишньою намагалися завжди подобатися одне одному та приховували свої негативні риси. Окрім того, пара не вміла проговорювати проблеми, які виникали у їхніх стосунках.

"Як виявилося, ми з Тіною люди, які дуже хотіли одне одному подобатися абсолютно в усьому. Ми дуже мало з Тіною розмовляли в моменти, коли нам потрібно було щось обговорити або виникали якісь непорозуміння. Ми іноді "консервували" речі, які треба було одразу вирішити. Виношували їх, і вони набували абсолютно інші форми. Ми ці сварки не підкреслювали маркером і не проговорювали це все", - розповів Цимбалюк в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Тарас Цимбалюк із колишньою дружиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор говорить, що в побуті вони з Тіною зрозуміли, настільки різні. Спочатку пара намагалася врятувати стосунки, навіть планувала взяти паузу, аби все обдумати. Однак вони зрозуміли, що не зможуть миритися з розбіжностями одне одного. Тарас Цимбалюк наголосив, що саме він став ініціатором розлучення.

"Ми ті люди, які взагалі не підходять одне одному. Коли побут почав вичленяти в нас ці гострі кути, ми на них наткнулися і зрозуміли, що абсолютно по-різному дивимося на речі. Ми намагалися обдумати це все, проробити це все, зробити паузу, думали, що зможемо бути разом. Ми зійшлися на думці, що не можемо миритися з поглядами, в яких ми абсолютно не збігаємося. Я взяв на себе відповідальність і це все діло закінчив", - додав актор.

Тарас Цимбалюк із колишньою дружиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк зізнався, що досить легко впорався з переживаннями через розлучення, а от для Тіни цей процес був тяжким. Нині вже понад рік актор перебуває у стосунках із рестораторкою Світланою Готочкіною, а от візажистка наразі самотня.

Час від часу Тарас Цимбалюк ділиться романтичними кадрами з новою коханою. Нещодавно артист показав кумедні кадри в ліжку зі своєю обраницею.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

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