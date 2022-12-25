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Тарас Цимбалюк розсекретив свою нову кохану на спільному фото

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Тарас Цимбалюк розсекретив свою нову кохану на спільному фото

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор поділився домашньою світлиною.

Український актор Тарас Цимбалюк вперше показав обличчя свої нової обраниці.

У сторіз в Instagram зірка кіно опублікував спільну світлину із дівчиною. Білявка зробила фото із косметичною маскою на обличчі, а поруч із нею сидів Тарас. Чорно-білу світлину з коханою актор залишив без підпису. 

Тарас Цимбалюк з дівчиною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Як очікували шанувальники, актор закрутив роман із бізнесвумен Світланою Готочкіною. Про ймовірні стосунки пари стало відомо на початку листопаду. Цимбалюк деякий час ділився спільними фото з коханою, але приховував її обличчя. Дівчина Тараса також натякала на роман таємничими світлинами з незнайомцем, схожим на актора. Так, вже за декілька тижнів пильні юзери вирахували, що у актора стосунки із рестораторкою.

Нагадаємо, що влітку 2022 року стало відомо, що Тарас розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Тіною Антоненко. 

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Дата публікації
Перегляди
1273
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