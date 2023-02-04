Тарас Цимбалюк вперше розповів, як познайомився з новою дівчиною і скільки вони вже разом

Артист поділився, що не шукав стосунків після другого розлучення.

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк поділився, як розпочався його роман з рестораторкою Світланою Готочкіною.

На початку повномасштабного вторгнення зірка розійшовся зі своєю другою дружиною, стилісткою Тіною Антоненко та не шукав нових стосунків. Проте доля розпорядилася інакше.

У коментарі "Новому каналу" Цимбалюк зізнався, що зі Світланою його познайомила їхня спільна подруга:

"Все сталося спонтанно! Нас познайомила спільна подружка, і з того часу почалося спілкування. Все було дистанційно, у телефоні. Але за кілька днів я відчув, що на одній хвилі з цією людиною. Здавалося, ми знайомі не перший рік. Відбувалися такий синхрон та розуміння, коли можна бути собою у всіх проявах" – поділився актор.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/got.sveta

За словами Цимбалюка, разом з Готочкіною вони вже п'ять місяців. Пара має багато спільних інтересів. Зокрема закохані люблять разом ходити до спортзали.

"Любимо займатися спортом. Єдине, мені хочеться частіше працювати із залізом, а у Світлани, скажімо так, більш дівочі тренування", - поділився артист.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Окрім того, пара обожнює разом проводити час і робити якісь прості речі:

"Ми насолоджуємося звичайними, начебто, діями: вечеряти разом, дивитися фільми, прогулюватися. Ці банальні речі мають цінність для нас! Дуже приємно ввечері, втомленими, просто сидіти поряд, втикати телефони і паралельно спілкуватися. У цьому моменті нам кльово", - розповів Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк з новою дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк поділився, чи почали вони жити разом зі Світланою Готочкіною.

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