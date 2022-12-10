Тарас Цимбалюк з новим кольором волосся влаштував зухвалу фотосесію у вінтажних прикрасах

Зірка українського кіно Тарас Цимбалюк похизувався новим образом - відтепер в актора світле волосся і коротка зачіска.

Знаменитість поділився в Instagram кадрами з новою фотосесії, на якій позував у вінтажних прикрасах з золота та дорогоцінного каміння, деякі з них були жіночими. Особливої пікантності зніманню додали образи актора, де він позував із оголеним торсом.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Як зізнався Цимбалюк, такий образ став для нього дещо незвичним, адже спочатку він скептично поставився до фото у прикрасах.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Творчі пошуки це завжди цікаво і неочікувано. І коли запропонували створити цю зйомку, я був трохи спантеличений. Бо чоловіки і жіночі прикраси - це завжди тонка межа. Але мій творчий розвиток завжди мене веде до чогось нового", - розповів Тарас.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

До речі, натхнення для своїх образів актор шукав у своїх голлівудських колег, які також брали участь у подібних роботах.

"Бред Пітт, Крістіан Бейл і ще десятки голлівудських зірок все життя мене надихають своєю об’ємною палітрою бачення творчості. А далі - все як в тумані… Але результат того вартий", - додав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

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