Тарас Цимбалюк з новим кольором волосся влаштував зухвалу фотосесію у вінтажних прикрасах

Актор дещо змінив свій імідж.
Зірка українського кіно Тарас Цимбалюк похизувався новим образом - відтепер в актора світле волосся і коротка зачіска.
Знаменитість поділився в Instagram кадрами з новою фотосесії, на якій позував у вінтажних прикрасах з золота та дорогоцінного каміння, деякі з них були жіночими. Особливої пікантності зніманню додали образи актора, де він позував із оголеним торсом.
Як зізнався Цимбалюк, такий образ став для нього дещо незвичним, адже спочатку він скептично поставився до фото у прикрасах.
"Творчі пошуки це завжди цікаво і неочікувано. І коли запропонували створити цю зйомку, я був трохи спантеличений. Бо чоловіки і жіночі прикраси - це завжди тонка межа. Але мій творчий розвиток завжди мене веде до чогось нового", - розповів Тарас.
До речі, натхнення для своїх образів актор шукав у своїх голлівудських колег, які також брали участь у подібних роботах.
"Бред Пітт, Крістіан Бейл і ще десятки голлівудських зірок все життя мене надихають своєю об’ємною палітрою бачення творчості. А далі - все як в тумані… Але результат того вартий", - додав Цимбалюк.
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