Тарас Цимбалюк з оголеним торсом продемонстрував результати експерименту: "Скинув 7 кг"

Актор поексперемнтував над своїм раціоном і програмою тренувань.

Український актор та учасник проєкту "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк поділився результатами експерименту і показав свою фізичну форму.

Так, 31-річна зірка "Кріпосної" на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, зняте у роздягальні спортзалу, на якому продемонстрував свій оголений м'язистий торс.

У дописі до ролику Тарас розповів про експеримент, який він провів над своїм раціоном та програмою тренувань і яких результатів зрештою досяг.

"Зробив експеремент над своїм раціоном і програмою тренувань. В першу чергу я кожне тренування починав з вправ на прес. Не більше 3-4 тренувань в тиждень. Далі вага, з якою я працював була середня і цього виявляється достатньо, коли якісно виконуєш вправу. Раціон. Прибрав зайві вуглеводи і цукор. Хоча в поїздках робив собі чітміли, але в першій половині дня. Після тренування протеїновий коктейль. Перед - креатин", - розповів актор.



Так, за словами артиста наразі він схуд на 7 кілограмів і має намір продовжувати експериментувати.

"І ось що я маю: скинув 7 кг, об’єми залишились. Помітно підсушив я в області пресу. Експеремент, котрий я проводив на протязі 1,5 місяця - вдався. Будемо працювати далі", - підсумував Цимбалюк.

Шанувальники оцінили нову форму актора, відзначивши красу його тіла.

Форма - вогонь!

Молодець!

Справжній Аполон!

Нагадаємо, не так давно Тарас Цимбалюк приголомшив архівними фото, де постав майже голомозий та без вусів. Фанати заявили, що такий образ їм більше припав до душі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання