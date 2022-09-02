Тарас Цимбалюк з оголеним торсом у гумових капцях показав, як порається з плугом

Актор театру та кіно Тарас Цимбалюк з'явився перед шанувальниками у незвичному образі. У сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка українського кіно був одягнений у шорти, гумові капці на білі шкарпетки, а на голові Тараса була пов'язана біла футболка.

У такому дивакуватому образі Цимбалюк розпочав збір врожаю і показав, як вправно копає картоплю на городі. Для цього Тарас взяв до рук плуга.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор приїхав до батьків у рідне місто на Черкащині, Корсунь-Шевченківський. З цієї нагоди Цимбалюк також додав до сторіз фотографію разом з мамою та батьком.

"Вдома", - коротко підписав світлину з рідними актор.

Тарас Цимбалюк з батьками / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк показав фотографію зі студентських років, зроблену майже 10 років тому - шанувальники ледве впізнали на ній зірку фільму "Чорний ворон".

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