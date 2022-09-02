Тарас Цимбалюк з оголеним торсом у гумових капцях показав, як порається з плугом

Зірка кіно Тарас Цимбалюк розпочав збір осіннього врожаю.
Актор театру та кіно Тарас Цимбалюк з'явився перед шанувальниками у незвичному образі. У сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка українського кіно був одягнений у шорти, гумові капці на білі шкарпетки, а на голові Тараса була пов'язана біла футболка.
У такому дивакуватому образі Цимбалюк розпочав збір врожаю і показав, як вправно копає картоплю на городі. Для цього Тарас взяв до рук плуга.
Актор приїхав до батьків у рідне місто на Черкащині, Корсунь-Шевченківський. З цієї нагоди Цимбалюк також додав до сторіз фотографію разом з мамою та батьком.
"Вдома", - коротко підписав світлину з рідними актор.
Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк показав фотографію зі студентських років, зроблену майже 10 років тому - шанувальники ледве впізнали на ній зірку фільму "Чорний ворон".
Читайте також: