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Тарас Цимбалюк захопив світлинами в українському національному вбранні: "Справжній козак!"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
127
Час на прочитання
1 хв
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Тарас Цимбалюк захопив світлинами в українському національному вбранні: "Справжній козак!"

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор знявся у новій фотосесії.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк захопив шанувальників новими світлинами.

На цей раз актор позував на фотосесії в українському національному вбранні. На знімання Цимбалюк одягнув жилет, розшитий традиційною вишивкою, поверх каптану, високі чоботи та масивні чоловічі прикраси. Світлинами актор поділився на своїй сторінці в Instagram. 

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На фотосесії Тарас мав ще й напарницю. Нею стала 8-річна модель Марія Пацкань, з якою актор вже неодноразово співпрацював на майданчику.

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Дівчинка також була одягнута для фото у традиційне дівоче вбрання з довгою спідницею та самобутніми аксесуарами. 

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Втім, не обійшлося й без осучаснених українських образів. На одному з фото Тарас та Марія позували у синіх вишиванках, які популярні серед українців у наш час.

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Коментарях під фото шанувальники написали, що акторові дуже личить такий образ.

  • Справжній козак!
  • Класні образи, красиве вбрання!
  • Образи просто супер! Вам дуже пасує!
  • Краса неймовірна!

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк поділився милими фото зі своєю новою дівчиною.

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Дата публікації
Перегляди
127
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