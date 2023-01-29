Тарас Цимбалюк захопив світлинами в українському національному вбранні: "Справжній козак!"

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк захопив шанувальників новими світлинами.

На цей раз актор позував на фотосесії в українському національному вбранні. На знімання Цимбалюк одягнув жилет, розшитий традиційною вишивкою, поверх каптану, високі чоботи та масивні чоловічі прикраси. Світлинами актор поділився на своїй сторінці в Instagram.

На фотосесії Тарас мав ще й напарницю. Нею стала 8-річна модель Марія Пацкань, з якою актор вже неодноразово співпрацював на майданчику.

Дівчинка також була одягнута для фото у традиційне дівоче вбрання з довгою спідницею та самобутніми аксесуарами.

Втім, не обійшлося й без осучаснених українських образів. На одному з фото Тарас та Марія позували у синіх вишиванках, які популярні серед українців у наш час.

Коментарях під фото шанувальники написали, що акторові дуже личить такий образ.

Справжній козак!

Класні образи, красиве вбрання!

Образи просто супер! Вам дуже пасує!

Краса неймовірна!

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк поділився милими фото зі своєю новою дівчиною.

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