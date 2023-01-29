Тарас Цимбалюк захопив світлинами в українському національному вбранні: "Справжній козак!"

Актор знявся у новій фотосесії.
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк захопив шанувальників новими світлинами.
На цей раз актор позував на фотосесії в українському національному вбранні. На знімання Цимбалюк одягнув жилет, розшитий традиційною вишивкою, поверх каптану, високі чоботи та масивні чоловічі прикраси. Світлинами актор поділився на своїй сторінці в Instagram.
На фотосесії Тарас мав ще й напарницю. Нею стала 8-річна модель Марія Пацкань, з якою актор вже неодноразово співпрацював на майданчику.
Дівчинка також була одягнута для фото у традиційне дівоче вбрання з довгою спідницею та самобутніми аксесуарами.
Втім, не обійшлося й без осучаснених українських образів. На одному з фото Тарас та Марія позували у синіх вишиванках, які популярні серед українців у наш час.
Коментарях під фото шанувальники написали, що акторові дуже личить такий образ.
- Справжній козак!
- Класні образи, красиве вбрання!
- Образи просто супер! Вам дуже пасує!
- Краса неймовірна!
Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк поділився милими фото зі своєю новою дівчиною.
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