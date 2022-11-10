Тарас Цимбалюк заінтригував романтичним знімком з дівчиною

Актор показав моменти зі свого життя.

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, заінтригував романтичним фото з таємничою дівчиною.

Так, артист у своєму фотоблогу поділився знімками, на яких зображені особливі моменти з його життя. На деяких фото засвітилася таємниця дівчина. На одному знімку Тарас разом з незнайомкою смакував суші.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

На другому фото актор з дівчиною гуляв вулицею, тримаючись за руки.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

До речі, нещодавно Тараса у фотоблогу просили розповісти, які дівчата йому подобаються. Знаменитість опублікував лише фото, на якому обнімав дівчину з білявим волоссям.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Цимбалюк на фото приховав обличчя дівчини. Фани припускають, що актор після розриву з Тіною Антоненко знайшов нове кохання. Утім, цілком можливо, що на знімках зображена саме його ексдружина. Тарас раніше зізнавався, що йому складно далося розлучення з Тіною, він досі кохає колишню і не шукає нових стосунків.

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