Тарас Цимбалюк замилував ніжними обіймами з коханою у річницю їхніх стосунків

Український актор Тарас Цимбалюк відсвяткував першу річницю стосунків зі своєю дівчиною, бізнесвумен Світланою Готочкіною.

На честь такої особливої дати зірка привітав свою обраницю та поділився романтичним фото з нею на своїй сторінці в Instagram. На архівній світлині Тарас щасливо усміхався, тримаючи в обіймах Світлану.

"І ось так вже цілий рік… Дякую, що ти є", - звернувся до коханої актор.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Дівчина Цимбалюка також привітала його зі їхнім святом та показала сумісні кадри на березі моря, які пара зробила під час своєї подорожі до Одеси.

"Хочу з тобою сидіти в обнімку ще як мінімум 99 років і милуватися морем... З річницею нас, рідний! Лю", - підписала фото Світлана.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зазначимо, що про роман Тараса Цимаблюка з українською бізнесвумен шанувальники почали здогадуватися у восени минулого року. Тривалий час пара не афішувала свої стосунки, втім вже у грудні 2022 актор офіційно підтвердив стосунки з новою обраницею.

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