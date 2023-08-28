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Тарас Цимбалюк замилував ніжними обіймами з коханою у річницю їхніх стосунків

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Тарас Цимбалюк замилував ніжними обіймами з коханою у річницю їхніх стосунків

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/got.sveta

Пара разом вже рік.

Український актор Тарас Цимбалюк відсвяткував першу річницю стосунків зі своєю дівчиною, бізнесвумен Світланою Готочкіною.

На честь такої особливої дати зірка привітав свою обраницю та поділився романтичним фото з нею на своїй сторінці в Instagram. На архівній світлині Тарас щасливо усміхався, тримаючи в обіймах Світлану.

"І ось так вже цілий рік… Дякую, що ти є", - звернувся до коханої актор.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Дівчина Цимбалюка також привітала його зі їхнім святом та показала сумісні кадри на березі моря, які пара зробила під час своєї подорожі до Одеси. 

"Хочу з тобою сидіти в обнімку ще як мінімум 99 років і милуватися морем... З річницею нас, рідний! Лю", - підписала фото Світлана.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з дівчиною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зазначимо, що про роман Тараса Цимаблюка з українською бізнесвумен шанувальники почали здогадуватися у восени минулого року. Тривалий час пара не афішувала свої стосунки, втім вже у грудні 2022 актор офіційно підтвердив стосунки з новою обраницею.

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Дата публікації
Перегляди
470
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