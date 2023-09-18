Тарас Цимбалюк замилував романтичними кадрами зі своєю коханою у ліжку

Українськи актор Тарас Цимбалюк поділився романтичними кадрами зі своєю дівчиною, бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Тривалий час дівчина була за кордоном та ось нарешті повернулася до свого коханого до Києва. З такої щасливої нагоди Цимбалюк поділився новими фото з обраницею, на яких вони разом усміхнено позували у ліжку.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас у кадрі ніжно притискав Світлану до себе, поки вона дивилася у камеру без макіяжу та з патчами на обличчі.

"Моя приїхала", - лаконічно підписав фото з дівчиною актор.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Світлана відреагувала на публікацію свого бойфренда у коментарях та пожартувала про те, що Тарас обіцяв їй не викладати ці фото на широкий загал.

"А казав, що фото для сімейного архіву", - написала бізнесвумен.

Цимбалюк також з гумором відповів коханій, що вони з його підписниками "одна велика родина".

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