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Тарас Цимбалюк замилував романтичними кадрами зі своєю коханою у ліжку

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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37
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Тарас Цимбалюк замилував романтичними кадрами зі своєю коханою у ліжку

Дівчина Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

Обраниця зірки повернулася до Києва після тривалої подорожі.

Українськи актор Тарас Цимбалюк поділився романтичними кадрами зі своєю дівчиною, бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Тривалий час дівчина була за кордоном та ось нарешті повернулася до свого коханого до Києва. З такої щасливої нагоди Цимбалюк поділився новими фото з обраницею, на яких вони разом усміхнено позували у ліжку. 

Тарас Цимбалюк з дівчиною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас у кадрі ніжно притискав Світлану до себе, поки вона дивилася у камеру без макіяжу та з патчами на обличчі.

"Моя приїхала", - лаконічно підписав фото з дівчиною актор. 

Тарас Цимбалюк з дівчиною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Світлана відреагувала на публікацію свого бойфренда у коментарях та пожартувала про те, що Тарас обіцяв їй не викладати ці фото на широкий загал.

"А казав, що фото для сімейного архіву", - написала бізнесвумен.

Цимбалюк також з гумором відповів коханій, що вони з його підписниками "одна велика родина".

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Дата публікації
Перегляди
37
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