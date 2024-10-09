Тарас Цимбалюк заступився за Лесю Нікітюк, яку жорстко розкритикували в Мережі за роман з військовим

Український актор Тарас Цимбалюк заступився за ведучу Лесю Нікітюк, на яку посипалася критика після того, як вона розсекретила стосунки з військовим.

Артист говорить, що найбільше гнівних коментарів щодо Нікітюк бачив у Facebook. Актор ділиться, що практично не користується цією соціальною мережею, адже там вистачає "диванних критиків", утім днями вирішив проскролити сторінку. Тарас Цимбалюк був просто шокований, коли під різними дописами бачив коментарі лише з гнівними словами.

"Відкрив коментарі під шістьма абсолютно рандомними дописами і мені аж дурно стало від примітиву, що там несеться...Соромно за людей! Під чим вони це все пишуть…", - обурився актор.

Гнівні коментарі про Лесю Нікітюк та її обранця / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк говорить, що йому соромно за таких людей, які пишуть необґрунтовану критику в коментарях. Особливо артиста обурює, що "своїх цькують під час війни". На думку актора, нині потрібно як ніколи єднатися проти спільного ворога. Утім, Цимбалюк зауважив, що далеко не всі це розуміють і поливають брудом своїх же.

"Я вже давно збагнув одну страшну річ: нашому народу не потрібні зовнішні вороги…Для формування жовчі достатньо й своїх людей, щоб їх абсолютно невиправдано х**сосити і демонструвати власну деградацію! Про яке єднання мова, коли ви готові бездумно топити своїх…Реально соромно", - зазначив актор.

Тарас Цимбалюк поставив на місце хейтерів / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, Леся Нікітюк розсекретила, що перебуває у стосунках із військовим Дмитром Бабчуком. Нещодавно ж знаменитості зробили пропозицію, щоправда, вона не стосувалася особистого життя ведучої.

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