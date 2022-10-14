Тарас Цимбалюк зізнався, чому мріяв побудувати кар'єру в Росії

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк відверто розповів про те, як мріяв побудувати кар'єру в Росії.

За останні декілька років актор став справжньою зіркою та секс-символом українського кіно, однак ще вісім років тому він намагався досягти успіху в Москві.

"Так, я мріяв про кар’єру у Москві, звичайно. До 2014 року. Мріяв, як більшість акторів. Все зробили для того, що там кіноіндустрія була набагато кращою. Коли я ще навчався, вона була в рази сильніша за нашу. Мені хотілося проявити себе в місті, де все набагато розвинутіше. Тому, звісно, у мене була така ідея в університеті", - розповів "24 каналу" Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Також актор розповів, що від дитинства його батько намагався привчити сина поважати все українське, однак довгі роки Тарас не усвідомлював усю серйозність цього.

"У мене тато – націоналіст. Я з дитинства все це чую. З різних векторів він заходив, щоб мені розповісти історію, тому я не скажу, що я був не патріотом, але я не сприймав це все настільки серйозно. Мабуть, через свою професію. Тому, що коли я переїхав до Києва, в мене була мрія зніматися в російськомовних серіалах, бо більше нічого не знімалося. Моя свідомість була далека від бездоганної через те, що у мене була мрія стати актором. Розкритися в чомусь українському – це один шанс на мільйон", - поділився актор.

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