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Тарас Цимбалюк зізнався, що йому прийшла повістка до військкомату

Тарас Цимбалюк зізнався, що йому прийшла повістка до військкомату

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1768
Час на прочитання
2 хв
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Тарас Цимбалюк зізнався, що йому прийшла повістка до військкомату

Тарас Цимбалюк

Актор розповів, що вже пройшов медогляд.

Український актор Тарас Цимбалюк поділився, що отримав повістку  до військкомату.

Зірка серіалу "Піймати Кайдаша" розповів, що він вже пройшов медогляд і наразі перебуває в черзі.

"Мені прийшла повістка. Я пройшов медогляд. Все. Я, на жаль, не мав жодної військової кафедри, в армії я також не служив. Я пішов би туди, де я би впевнено почувався. Якби мене чомусь навчили, я б пішов би туди", - розповів Цимбалюк у програмі "Слава+".

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Артист не став приховувати, що у нього є страх стосовно того, що його можуть забрати на фронт, оскільки він нічого про це не знає і досвіду не має. Втім Цимбалюк зазначив, що якщо його відправлять навчатися певній військовій справі, він це зробить і свій громадянський обов'язок виконає.

"Коли відправляють на передок людей, які, грубо кажучи, сьогодні отримали повістку, а за два тижні вони туди їдуть, це, звичайно, треш. Я, мабуть, спокійніше б це сприйняв, якщо розкласти якісь етапи. Мене там призвали, тоді мене повезли десь там на місяць вчиться чомусь, , а вже тоді я десь кудись поїхав. Тоді мій мозок плавно це все б прийняв. А зараз це, звісно, що відро холодної води на голову", - прокоментував артист.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, не так давно нова дівчина Тараса Цимбалюка, бізнесвумен Світлана Готочкіна поділилася романтичними світлинами з їхньої фотосесії. На кадрах закохані палко цілуються.

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Дата публікації
Перегляди
1768
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