Тарас Цимбалюк зізнався, що йому прийшла повістка до військкомату

Український актор Тарас Цимбалюк поділився, що отримав повістку до військкомату.

Зірка серіалу "Піймати Кайдаша" розповів, що він вже пройшов медогляд і наразі перебуває в черзі.

"Мені прийшла повістка. Я пройшов медогляд. Все. Я, на жаль, не мав жодної військової кафедри, в армії я також не служив. Я пішов би туди, де я би впевнено почувався. Якби мене чомусь навчили, я б пішов би туди", - розповів Цимбалюк у програмі "Слава+".

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Артист не став приховувати, що у нього є страх стосовно того, що його можуть забрати на фронт, оскільки він нічого про це не знає і досвіду не має. Втім Цимбалюк зазначив, що якщо його відправлять навчатися певній військовій справі, він це зробить і свій громадянський обов'язок виконає.

"Коли відправляють на передок людей, які, грубо кажучи, сьогодні отримали повістку, а за два тижні вони туди їдуть, це, звичайно, треш. Я, мабуть, спокійніше б це сприйняв, якщо розкласти якісь етапи. Мене там призвали, тоді мене повезли десь там на місяць вчиться чомусь, , а вже тоді я десь кудись поїхав. Тоді мій мозок плавно це все б прийняв. А зараз це, звісно, що відро холодної води на голову", - прокоментував артист.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, не так давно нова дівчина Тараса Цимбалюка, бізнесвумен Світлана Готочкіна поділилася романтичними світлинами з їхньої фотосесії. На кадрах закохані палко цілуються.

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