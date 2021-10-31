Тарас Цимбалюк зізнався, як змінилися стосунки з дружиною після весілля та чи ревнує вона його

Тарас Цимбалюк зізнався, як змінилися стосунки з дружиною після весілля та чи ревнує вона його

Також актор розповів, чому вони святкували весілля саме в Карпатах.

Український актор та учасник минулого сезону шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк нещодавно зіграв весілля у Карпатах.

Вони з дружиною Тіною вирішили провести цей день у родинному колі. Парочка хотіла святкувати весілля у рідному місті Тараса – Корсуні-Шевченківському. Втім, цей особливий день вони провели у Карпатах. У програмі "Світське життя" актор розповів, чому саме там вони святкували весілля.

Тарас Цимбалюк з дружиною / instagram.com/tina_tsymbaliuk

"Ми разом у Карпатах нічого такого не проводили. Ну не було жодних поїздок. Тому вирішили, що наші прекрасні Карпати стануть чудовим середовищем для цього всього", - говорить зірка.

До речі, як зізнається актор, після весілля їхнє сімейне життя дещо змінилося. Тараса розуміє, що на його плечі лягла відповідальність.

Тарас Цимбалюк з дружиною / instagram.com/taras.tsymbaliuk

"На мої плечі лягає класна відповідальність якась сімейна: більше заробляти, купити більшу квартиру", - поділився Тарас.

Також актор говорить, що Тіна іноді ревнує його. Втім, вони це обговорюють.

"Я намагаюся не давати їй приводів для ревнощів. Я пояснюю, що це кіно. Партнерки для мене – це чужі жінки. У мене є своя жінка, вона у мене вдома", - додав зірка.

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