Тарас Цимбалюк зробив неочікувану заяву про свою ексдружину

Актор Тарас Цимбалюк на початку літа шокував заявою, що розлучається зі своєю дружиною – Тіною Антоненко.

Причину такого рішення екси вирішили не розголошувати. Як зізнався у програмі ЖВЛ Тарас, він нічого не хоче коментувати, адже поважає Тіну.

"Взагалі не хочу коментувати з величезної поваги і любові до своєї Тіночки. Я не хочу просто зайвий раз тішити цих всіх диванних критиків, щоб вони пораділи", - наголосив Тарас.

Утім, Цимбалюк зізнається, що йому складно дається пережити розлучення. Актор неочікувано заявив, що досі кохає ексдружину і не шукує нових стосунків.

Тарас Цимбалюк з дружиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Дивні якісь відчуття, чесно кажучи. Я навіть не знаю, що з цього приводу сказати. Це все неприємно, складно. Просто повинен пройти час. Жодних ключів до цього немає, щоб це все вимкнулося. Я люблю свою Тіну ще й досі. Мені не потрібні нові стосунки зараз", - зізнався Цимбалюк.

Разом з тим, Тарас не виключає й того, що вони можуть знову зійтися. Однак, їм обом потрібен час, аби побути на одинці.

"Чесно скажу, що просто, мабуть, нам треба час, щоб ми одне одного взагалі не бачили", - додав актор.

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